Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf dem Bartensteiner Weg

Espelkamp (ots)

Als eine Frau am Dienstag gegen 12.50 Uhr zu ihrem am rechten Fahrbahnrand des Bartensteiner Wegs stehendem grauen Golf zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Das Auto hatte dort seit Montag, 20.45 Uhr in Fahrtrichtung "Allensteiner Weg" gestanden.

Die Beamten vermuten, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer möglicherweise beim Rangieren aus den gegenüberliegenden Parkbuchten den Golf touchiert hatte und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte.

Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

