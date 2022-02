Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann manipuliert an sich vor Jugendlichen

Heilbronn (ots)

Am gestrigen Mittag (13.02.2022) manipulierte ein 48-Jähriger an seinem Geschlechtsteil vor vier minderjährigen Mädchen. Gegen 12:00 Uhr am Sonntag (13.02.2022) befanden sich drei 16-Jährige und eine 17-Jährige im Bereich des Kinderspielplatzes am Heilbronner Hauptbahnhof als sie bemerkten, dass ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte und immer wieder die Mädchen dabei anschaute. Die vier Jugendlichen erstatteten daraufhin Anzeige bei der Bundespolizei Heilbronn. Der Beschuldigte konnte im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife der Landespolizei in der Nähe des Heilbronner Hauptbahnhofs festgestellt werden. Durch die Bundespolizei wurde gegen ihn nun ein Verfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

