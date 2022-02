Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 17-Jähriger angegriffen

Wendlingen (ots)

Am gestrigen Montagabend (14.02.2022) wurde ein 17-Jähriger von mehreren Jugendlichen am Bahnhof Wendlingen angegriffen und verletzt. Der 17-Jährige fuhr am gestrigen Abend mit einer S-Bahn von Stuttgart in Richtung Wendlingen. Als er den Bahnhof gegen 21:10 Uhr erreichte, soll es am Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2 zu einer verbalen Auseinandersetzung mit mehreren anderen Jugendlichen gekommen sein. In Folge dieser Streitigkeit wurde der Jugendliche offenbar schließlich auch körperlich angegriffen und verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten den leicht verletzten 17-Jährigen noch vor Ort, eine medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Bundespolizei ermittelt in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

