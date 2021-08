Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Bockenem

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/BOCKENEM (Lö)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 31.07.21, 13:00 Uhr und dem folgenden 01.08.21, 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den Pkw Kia eines 54-jährigen Bockenemers. Dieser hatte zur Tatzeit seinen unbeschädigten Pkw in der Martin-Luther-Straße, unmittelbar an der Einmündung zur Jägerhausstraße, abgestellt. Als er am Folgetag zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er im Bereich der linken Hintertür einen länglichen Lackkratzer festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 300,- Euro und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem/den Täter(n) geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell