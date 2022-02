Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Schwarzer Mercedes beschädigt

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Samstag (12. Februar 2022) um 20.10 Uhr bis Sonntag (13. Februar 2022) um 14.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Josefstraße abgestellten, schwarzen Mercedes. Der Heckstoßfänger und die Heckklappe wurden eingedrückt und verkratzt. Vermutlich wurde der Mercedes von einem rangierenden Fahrzeug touchiert. Der Fahrer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

