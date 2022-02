Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Trampolin von Zug überfahren

Kornwestheim (ots)

Am gestrigen Tag (17.02.2022) gegen 07:00 Uhr wurde ein auf den Gleisen befindliches Trampolin am Güterbahnhof Kornwestheim durch einen Zug erfasst und beschädigt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befand sich das Trampolin zunächst auf Gleis 1 des Güterbahnhofs, als am gestrigen Donnerstagmorgen ein Güterzug in Richtung Karlsruhe den Gleisabschnitt befuhr. Die Lokführerin des Zuges erkannte den Gegenstand zwar noch und leitete eine Schnellbremsung ein, konnte ein Überfahren aber nicht mehr verhindern. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt und auch am Zug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Lediglich das Trampolin wurde durch den Aufprall zerstört und nach einer Gleissperrung von den Schienen entfernt. Warum sich das Trampolin in den Gleisen befand ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Hierbei ist es durchaus möglich, dass das Sportgerät durch das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wütende Sturmtief auf die Gleise geweht wurde.

