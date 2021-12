Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Reifendieb nach Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (09.12.2021) einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Autoreifen von einem Hof an der Zabergäustraße im Wert von über tausend Euro gestohlen zu haben. Der 40 Jahre alte Inhaber einer Autowerkstatt bemerkte gegen 21.10 Uhr eine männliche Person im Hof, die dort gelagerte Reifen der Werkstatt in einen Transporter lud und alarmierte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Nachdem der wohnsitzlose 26-Jährige eine Sicherheitsleistung erbrachte, setzten ihn die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

