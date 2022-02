Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn

Schwaikheim (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (20.02.2022) kam es in einer S-Bahn der Linie S3 zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bisherigen Informationen zufolge soll es in der S-Bahn in Richtung Backnang zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 16 und einem 17 Jahre alten Jugendlichen gekommen sein. Im Verlauf dieser Streitigkeit beleidigte und bedrohte der Unbekannte die beiden jungen Reisenden wohl und soll beim Halt des Zuges am Bahnhof Schwaikheim gegen 21:10 Uhr eine Bierflasche nach dem 16-Jährigen geworfen haben. Diesen verfehlte die Flasche jedoch und traf stattdessen einen bislang unbeteiligten 25-jährigen Reisenden, der hierdurch Verletzungen im Gesicht erlitt. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und den beiden Jugendlichen, erlitt der 17-Jährige durch Schläge und Tritte mehrere Hämatome und Abschürfungen am ganzen Körper. Der aggressive Mann flüchtete anschließend noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Es soll sich bei ihm um einen 175 cm großen und 30-35 Jahre alten Mann mit einem Dreitagebart handeln, der offenbar nur gebrochen Deutsch sprach. Zur Tatzeit trug er offenbar eine Lederjacke, ein dunkles T-Shirt und ein schwarze Jeans, sowie zwei Tüten (eine der Tüten soll hierbei rot gewesen sein). Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

