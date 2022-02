Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger provoziert Reisende

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 26-jähirger deutscher Staatsangehöriger bepöbelte am vergangenen Sonntag (20.02.2022) in der S-Bahn in Richtung Bad Cannstatt mehrere Reisende und schlug dann einem 49-Jährigen ins Gesicht. Gegen 17 Uhr fuhr der 26-Jährige von Stuttgart in Richtung Bad Cannstatt und ging auf mehrere Reisende zu, um sie anzupöbeln. Einem 49-jährigen Mann schlug er dann ins Gesicht. Ein 15- und ein 17-Jähriger, welche sich ebenfalls in der S-Bahn befanden, konnten den Täter festhalten, aus der Bahn beim Halt in Bad Cannstatt bringen und bis zum Eintreffen einer Streife der Landespolizei fixieren. Der 49-jährige Geschädigte klagte über Schmerzen in der linken Gesichtshälfte. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den polizeibekannten Täter wegen des Verdachts der Körperverletzung.

