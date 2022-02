Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Streit in der S-Bahn Richtung Backnang

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Morgen (20.02.2022) kam es laut eines Zeugen zu einem Streit zwischen zwei Personen in einer S-Bahn der Linie S3. Gegen 08:30 Uhr am gestrigen Sonntag meldete sich ein Anrufer bei der Bundespolizei um auf einen Streit in der S3 von Stuttgart in Richtung Backnang aufmerksam zu machen. Der Anrufer gab an, dass es wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließender Körperverletzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein soll. Der Grund für die Auseinandersetzung sei wohl Geld gewesen. Die beiden Kontrahenten, welche sich in englischer Sprache stritten und möglicherweise ein Paar waren, seien am Haltepunkt Fellbach ausgestiegen. Der unbekannte Täter wird als 175cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Die unbekannte Täterin soll rote Haare gehabt haben und ca. 25 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den beiden Personen machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

