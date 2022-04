Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Motorroller an der Holtstraße entwendet

Osnabrück (ots)

Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr am Dienstagmittag machten sich unbekannte Täter an einem Leichtkraftrad der Marke Honda vom Typ "Wave" zu schaffen. Dieser stand in der in dem Durchgangsweg "Holtstraße" auf Höhe der Hausnummer 47 geparkt und war mit dem Lenkschloss gesichert. Möglicherweise ist der silberne Roller noch mit den Originalkennzeichen OS-KO 61 unterwegs. Zeugen, die in dem kurzen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter 0541/327-3203 oder -2115 an die Polizei in Osnabrück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell