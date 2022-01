Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (05.01.), gegen 15:15 Uhr, befuhren ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Gerstungen in dieser Reihenfolge die Zufahrtstraße "An der Haune" zur B27 in Richtung Fulda. Beim Einbiegen auf die B27 musste der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Haunetal - Am Donnerstagvormittag (06.01.), gegen 10:40 Uhr, befuhr eine 84-jährige Pkw-Fahrerin aus Burghaun die K46 aus Richtung Rhina kommend in Richtung Wehrda. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal befuhr zeitgleich die K46 in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des Pkw-Fahrer aus Haunetal kam mehrere Meter hinter der Unfallstelle im Graben zum Liegen. Beide Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in Klinken verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra- Bei winterlichen Straßenverhältnissen befuhr ein BMW-Kombi-Fahrer aus Frankfurt am Main am Donnerstag (06.01.), gegen 9 Uhr, die Georg-Ohm-Straße aus Richtung Robert-Bunsen-Straße kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Pkw in einer dortigen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden polnischen Sattelzug eines 42-Jährigen. Es entstand Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

Alleinunfall

Bebra-Asmushausen - Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Ford-Ka am Donnerstag (06.01.), gegen 8.30 Uhr, bei winterlichen Straßenverhältnissen die B 27 aus Bebra kommend in Richtung Cornberg. Sie geriet im Kurvenbereich einer Brücke aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte in die dortige Schutzplanke. Es entstand Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen

Schotten - Am Montag (03.01.), gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler C220 die Vogelsbergstraße in Richtung Lohgasse. In Höhe der Hausnummer 86 verlor der 85-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Opel Meriva eines 61-Jährigen, welcher dort in einer Parkbucht geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 85-jährige Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Schotten - Am Donnerstag (06.01.), in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer seinen Opel Astra zunächst in der Beethovenstraße in Höhe des dortigen Kindergartens am Fahrbahnrand und anschließend in der Vogelsbergstraße in Höhe der Hausnummer 10 auf dem dortigen Parkplatz. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der rechten Fahrzeugseite im Frontbereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Astra gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

