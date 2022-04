Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der L 1140 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 10:25 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Remseck am Neckar und Ludwigsburg. Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die L 1140 in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Kurz nach der Einmündung zur Neckargröninger Straße passierte er eine Haltebucht, in der sich zu diesem Zeitpunkt ein mutmaßlich weißer Geländewagen befunden haben soll. Dieser fuhr plötzlich, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, aus der Haltebucht auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker und dem Skoda des 43-Jährigen. Durch die Kollision kam der Skoda ins Schlingern und er kam rund 200 Meter später von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Der unbekannte Fahrzeuglenker wendete daraufhin sein Fahrzeug, begutachtet seinen Schaden in der gegenüberliegenden Haltebucht und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Remseck am Neckar. Der weiße Geländewagen soll von einem Mann gelenkt worden sein, der mit einem weißen Oberteil bekleidet war. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

