Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ehningen: 19-Jähriger Porsche-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand am Mittwochabend, als ein 19-Jähriger gegen 18:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Hildrizhausen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 19 Jahre alter Porsche-Fahrer war zunächst in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Hildrizhausen wollte er von der Autobahn abfahren, geriet jedoch mutmaßlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn der Ausfahrt. Eine dort entgegenkommende 21 Jahre alte Mercedes-Lenkerin musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der 19-Jährige lenkte daraufhin sein Fahrzeug abrupt nach rechts, überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zu Stehen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, der Porsche war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

