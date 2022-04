Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Kollision zweier Radfahrer kam es am Mittwochabend in der Grünwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen. Ein 42 Jahre alter Rennradfahrer war gegen 18:30 Uhr auf der Grünwiesenstraße in Richtung Besigheim unterwegs, als er mutmaßlich einen von rechts aus dem Finkenweg kommenden Pedelec-Fahrer im Alter von 19 Jahren übersah. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Männer. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der 19-Jähriger blieb unverletzt und sein Rad unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell