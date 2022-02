Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 10:45 Uhr, in ein Firmengebäude in der Straße "Lußhardthof". Bislang unbekannte Täter kletterten über einen Zaun um auf das Firmengelände zu gelangen und drangen anschließend, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster, in das dortige Gebäude ein. Hieraus entwendeten sie einen Fernseher und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob noch mehr entwendet wurde und wie hoch der Diebstahl- und Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell