Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Einbruchversuch in Reihenhaus - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, wurde versucht in ein Reihenhaus in der Franz-Conrad-Linck-Straße einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten sich über die Eingangstüre Zugang zum Inneren des Hauses zu verschaffen, was misslang. Ob die Täter bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ist derzeit, ebenso wie die Fluchtrichtung, unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell