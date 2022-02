Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gruppe von Unbekannten angegriffen und mit Steinen beworfen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend wartete eine vierköpfige Gruppe, im Alter von 15 Jahren bis 19 Jahren im Bereich Händelstraße an der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Gegen 22 Uhr erschien auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine 15-köpfige Gruppe junger Männer, die plötzlich und unvermittelt anfingen, Steine in Richtung der vierköpfigen Gruppe zu werfen. Hierbei wurde ein 16-Jähriger am Oberkörper getroffen und leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war glücklicherweise nicht erforderlich. Sofort verständigten die Vier die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort ergriffen dann mehrere Angreifer die Flucht. Während ein Teil der Personen noch an Ort und Stelle angetroffen werden konnte, wurde ein anderer Teil der zwischen 16 und 19 Jahre alten Männer an der Ecke Multring/ Cavaillonstraße vorläufig festgenommen. Zwei weitere Angreifer kehrten wenig später von selbst zur Tatörtlichkeit zurück. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell