Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich mehrfach - 20-Jähriger bleibt unverletzt

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die B292 von Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt, als die Regelsysteme des Wagens plötzlich ausfielen und er in Höhe der Einmündung B292/ L549 ins Schleudern geriet. Der 20-Jährige verlor folglich die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und fuhr eine dortige Böschung hinauf. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach, bevor er letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Hintergründe für den Ausfall der elektronischen Regelsysteme sind derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell