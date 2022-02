Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter über Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag zog eine Unwetterfront mit orkanartigen Böen und Starkregen über den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 2 Uhr kam es dabei zu 47 Polizeieinsätzen. Auch die Feuerwehren Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis hatten zahlreiche Einsatzlagen zu bewältigen. Es waren zahlreiche Bäume umgestürzt, Äste und Dachziegeln herabgefallen und durch die Wassermassen wurden Kanaldeckel herausgehoben. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

- In Mannheim-Wallstadt, Mannheim-Sandhofen und Schwetzingen wurden mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt. - In Ladenburg waren Bäume auf ein Auto sowie ein Wohnhaus gestürzt. Dabei wurden auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während der Aufräumarbeiten kam. - In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines Ladengeschäfts beschädigt. - Aufgrund Starkregens wurden in Schwetzingen in der Karlsruher Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Bis zur Störungsbeseitigung mussten vorübergehende Verkehrssperrungen eingerichtet werden. - Auf der A 5 bei Weinheim verunfallte ein Verkehrsteilnehmer aufgrund Aquaplanings, das sich wegen des starken Regens gebildet hatte. - Gegen 22.30 Uhr kam ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer auf der K 9702 (Grenzhöfer Weg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen, da er sich aufgrund eines Blitzeinschlags erschrocken hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ab 2 Uhr morgens beruhigte sich die Wetterlage und es kam zu keinen weiteren Vorkommnissen.

