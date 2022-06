Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall

Freiburg (ots)

Die B 34 aus Grenzach kommend befuhr am Mittwoch, 22.06.2022, gegen 10.15 Uhr, eine 78 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota und beabsichtigte an der Kreuzung Kant-/Südstraße, dort nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine gerade die Kreuzung querende und vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin kam zu Fall und verletzte sich im Schulterbereich und im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Ein Radhelm wurde von der Fahrradfahrerin nicht getragen. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Pedelec etwa 200 Euro.

