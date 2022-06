Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln - vier Durchsuchungen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg und der Staatsanwaltschaft Lörrach

Bei der Staatsanwaltschaft Lörrach ist ein Ermittlungsverfahren gegen zwei 33 und 39 Jahre alte Männer anhängig, welche verdächtigt werden, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu betreiben. Nachdem das Amtsgericht Lörrach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach- entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse erlassen hatte, wurden am Montag, den 20.06.2022, in den späten Abendstunden unter der Federführung des Kriminalkommissariats Lörrach und mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz in zwei Cafés in Grenzach-Wyhlen sowie zwei Privatwohnungen durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten bei dem 33-jährigen Tatverdächtigen unter anderem eine mutmaßlich nicht geringe Menge von etwa 40 Gramm Kokain sowie etwa 26 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell