POL-FR: Folgemeldung zu: " Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt: 4-jähriges Kind nach Badeunfall in Klinik " - Hier: Verletztes Kind zwischenzeitlich verstorben

Freiburg (ots) - In den letzten drei Tagen wurden im Stadtgebiet von Lörrach an mehreren Örtlichkeiten Graffitis angebracht. Von Montag, 20.06.2022, auf Dienstag, 21.06.2022, wurden im Eingangsbereich der Agentur für Arbeit mehrere Schriftzüge aufgesprüht. Die Spraydosen blieben zurück. Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 22.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei einen Mann mit, welcher in der Unterführung beim Rathaus ...

mehr