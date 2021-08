Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am heutigen Sonntag fuhr der 36-jährige deutsche Fahrradfahrer gegen 10.40 Uhr mit seinem E-Bike die Hüttenstraße in Richtung Biedenkopf-Innenstadt. An der Unfallstelle nutzte er den Bahnübergang, obwohl der zu dieser Zeit mit einer Halbschranke geschlossen, dem Rotlicht sowie der akustischen Signalanlage gesperrt war. Der herannahende Zug konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Durch den Aufprall wurde der Fahrer tödlich verletzt. Der Zugführer und zwei Zeugen erlitten einen Schock. Das E-Bike wurde durch den Zusammenprall völlig zerstört. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden. Die Schranke und das Blinklicht wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

