Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektroroller entwendet

Bocholt (ots)

Einen E-Scooter haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt gestohlen. Das Geschehen spielte sich zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr vor einem Café am Casinowall ab, wo das Fahrzeug vom Typ Mi Xiaomi 1S verschlossen in einem Fahrradständer abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

