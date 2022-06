POL-BOR: Bocholt - Nachtragsmeldung zur Betriebsstörung im Schwimmbad

Bocholt (ots) - Das Bahia-Bad in Bocholt ist am Mittwochmorgen aufgrund einer akuten Betriebsstörung geräumt worden. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Polizei hat den Hemdener Weg im Bereich des Bades gesperrt. Es wird nachberichtet. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm ...

