Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwimmbad nach Störung geräumt und Straße gesperrt

Bocholt (ots)

Das Bahia-Bad in Bocholt ist am Mittwochmorgen aufgrund einer akuten Betriebsstörung geräumt worden. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Polizei hat den Hemdener Weg im Bereich des Bades gesperrt. Es wird nachberichtet. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell