Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall durch eine alkoholisierte Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es kurz nach 21:00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von über 12.000 EUR. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhr eine 48-jährige Pkw-Lenkerin die Stuttgarter Straße in Richtung des Postplatzes und verunfallte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen und später ein Atemalkoholwert von über einem Promille bei dieser festgestellt werden. Der Pkw-Lenkerin soll ein Fahrradfahrer entgegengekommen sein, weshalb sie ausweichen musste und anschließend gegen die geparkten Fahrzeuge fuhr. Mögliche Zeug*innen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/132500, in Verbindung zu setzen.

