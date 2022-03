Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Radfahrerin leicht verletzt

Kandel (ots)

Eine 32-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrer 3-jährigen Tochter auf dem Kindersitz am Mittwoch, dem 02.03.2022, um 15.20 Uhr, den gemeinsamen Fuß-/Radweg in der Jahnstraße in Richtung Schwanenweiher. An der Einmündung zur Lindenstraße wurde sie von einer 51-jährigen Autofahrerin, die nach rechts in Richtung Lauterburger Straße abbiegen wollte, offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt, am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

