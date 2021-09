Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Heutingsheim: Motorradfahrer nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich des Bahnhofes in Heutingsheim streifte am Dienstag gegen 16:30 Uhr eine 44-jährige Sprinter-Fahrerin einen geparkten VW-Golf. Die Dame gab an, ihr sei ein Motorradfahrer entgegengekommen, weswegen sie gegen den am Straßenrand geparkten VW gefahren sei. Der Motorradfahrer sei anschließend davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, bittet insbesondere den Motorradfahrer oder Zeugen sich zu melden.

