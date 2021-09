Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kind bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Berliner Straße in die Schwenniger Straße in Sindelfingen, übersah eine 49-Jährige am Dienstagabend, gegen 18:10 Uhr, mutmaßlich einen zwölfjährigen Radfahrer. Dieser fuhr gerade über einen dortigen Radweg und kollidierte daraufhin mit der rechten Seite des VW der 49-Jährigen. Der Junge stützte und wurde dabei verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.550 Euro.

