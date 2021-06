Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 7.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 15:10 und 15:30 Uhr an einem am Fahrbahnrand der Benzstraße abgestellten Alfa Romeo 159 angerichtet hat. Er fuhr auf den Pkw auf und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise.

