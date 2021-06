Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Raub in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Überfall auf eine 29-Jährige in der Stuttgarter Straße in Bietigheim ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein 18-jähriger Zeuge traf am Dienstag gegen 06:35 Uhr in der Stuttgarter Straße auf die weinende junge Frau und verständigte die Polizei. Die 29-Jährige, die auch sichtbare Verletzungen im Gesicht aufwies, gab den Beamten gegenüber an, dass ein Unbekannter sie von hinten angegriffen, geschlagen und ihr dabei ein Smartphone abgenommen habe. Anschließend wäre der Täter geflüchtet.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell