Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Rheinzabern (ots)

Am Dienstag, dem 01.03.2022, um 17.35 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die Straße Neun Morgen vom Bahnhof kommend in Richtung Industriegebiet. Er missachtete das Rechtsfahrgebot und stieß dadurch mit einer entgegenkommenden, 54-jährigen Autofahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest und führte einen Test durch, der 1,16 Promille ergab. Des weiteren zeigte er drogentypische Auffälligkeiten, verweigerte allerdings einen Drogentest. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

