Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter greift 38-Jährige an - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Neujahrsnacht (01.01., 02.40 Uhr) griff ein bislang unbekannter junger Mann eine Passantin auf der Nordstraße im Ortsteil Rheda an. Die 38-jährige Zeugin beging die Nordstraße, als sich etwa in Höhe der Einmündung Sudetenstraße von hinten ein junger Mann näherte, unvermittelt nach der Zeugin griff und ihr den Mund zuhielt. In der Folge wehrte sich die 38-Jährige vehement, so dass der Mann daraufhin zu Fuß in die Sudetenstraße und in Richtung Wiener Straße flüchtete. Die 38-Jährige blieb unverletzt. Die genauen Hintergründe werden derzeitig geprüft und sind Bestandteil der Ermittlungen.

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 17 - 20 Jahre alt und etwa 1,65 - 1,70 Meter groß. Bekleidet war der Täter mit einer grauen, gesteppten Daunenjacke. Er habe zudem akzentfreies deutsch gesprochen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen jungen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell