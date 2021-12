Polizei Gütersloh

POL-GT: Leichtverletzter nach vermutlichem Sekundenschlaf

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP)- Am Silvestermorgen (31.12.2021) kam es im Rietberger Ortsteil Mastholte zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 72-jähriger Rheda-Wiedenbrücker mit seinem Pkw Mazda, gegen 10:05 Uhr, die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Mastholte. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve, aus bislang nicht bekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte das Fahrzeug zunächst einen Baum, prallte anschließend frontal gegen einen folgenden Straßenbaum und kam dort zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich aufgrund der Verformung seines Pkw nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Dieses gelang letztlich den Kräften der Feuerwehr Mastholte, die die Fahrertür des verunfallten Pkw öffnen konnten. Der leicht verletzte Rheda-Wiedenbrücker wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung durch Rettungskräfte in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An seinem Fahrzeug entstand unfallbedingt Totalschaden. Der Pkw wurde durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde aufgrund eines, zunächst von ihm selbst angegebenen und polizeilich vermuteten, Sekundenschlafs sichergestellt. Der am beteiligten Fahrzeug und an den beschädigten Straßenbäumen entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

