Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen im Abfahrtsbereich der A65

Edenkoben (ots)

Am 03.03.2022 wurden im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 10:40 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Edenkoben durchgeführt. Die Beamten positionierten sich im Bereich der Abfahrt der Anschlussstelle Deidesheim der BAB65. In diesem Zeitraum konnten durch die eingesetzten Polizisten 24 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Den Spitzenreiter, der in der 80er-Zone mit 114 km/h unterwegs war, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200EUR sowie ein Punkt in Flensburg.

