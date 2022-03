POL-PDLD: Edenkoben - Überwachung STOP-Schild an der Autobahnausfahrt

Polizeidirektion Landau

Edenkoben - Überwachung STOP-Schild an der Autobahnausfahrt

Eine Häufung von Unfällen verzeichnet die Polizei Edenkoben an der A65/Anschlussstelle Edenkoben/Auffahrt zur K6 in Richtung Edenkoben. An dieser Örtlichkeit kommt es zu Auffahrunfällen, weil Autofahrer das STOP-Schild missachten und auf die K 6 einfahren. So wurden gestern (02.03.2022, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr Uhr) 17 Autofahrer mit 15 Euro verwarnt, weil sie das STOP-Schild ignorierten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

