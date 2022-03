Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Einbruch in Gewerbebetrieb

Maikammer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (TZ 01.03.2022 - 02.03.2022) schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Gewerbebetriebs in der Weinstraße Süd ein und stiegen in das Objekt. In sämtlichen Büroräumen wurden Schränke und Schubladen nach Bargeld abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde kein Diebesgut mitgenommen. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

