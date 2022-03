POL-PDLD: Kirrweiler - In Getränkehandel eingebrochen

Lingenfeld (ots) - Wegen Sachbeschädigung an acht Fahrzeugen ermitteln Beamte der Polizeiinspektion Germersheim. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Bellen in Lingenfeld. Alle Fahrzeuge wurden mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim ...

