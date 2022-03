Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zwei Schorle...

Edenkoben (ots)

...will ein 57-jähriger Mofa-Fahrer vor Fahrtantritt getrunken haben. In der Staatsstraße in Edenkoben wurde er am 01.03.2022 gegen 17:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mofa-Fahrer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den 57-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell