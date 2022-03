Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - E-Scooterfahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs - Hinweis der Polizei

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 34 Jahre alter E-Scooterfahrer hat sich gestern Mittag (02.03.2022, 12.20 Uhr Uhr) strafbar gemacht, weil er in der Luitpoldstraße mit seinem Elektro-Kleinstfahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. An seinem Fahrzeug war ein abgelaufenes blaues Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei appelliert: Seit Beginn des neuen Versicherungsjahres am 01. März 2022 benötigen auch E-Scooter eine neue Haftpflichtversicherung mit einem nun gültigen grünen Versicherungskennzeichen. Ohne Versicherungsschutz zu fahren, ist eine Straftat!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell