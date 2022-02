Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Neusser-Stadtgebiet - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Neuss (ots)

Am Montag (7.02.) erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Einbrüchen im Neusser Stadtgebiet.

In der Zeit von 11 Uhr bis 16:30 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses an der Straße "Kaarster Heide" auf. Die Einbrecher durchwühlten augenscheinlich alle Räume auf der Suche nach Wertsachen. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Auch am Schlehenweg gingen Unbekannte eine Tür eines Einfamilienhauses gewaltsam an. In der Zeit von 8:25 bis 16:10 Uhr durchsuchten die Einbrecher das Innere des Hauses und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld.

Die Kripo sicherte Spuren an beiden Tatorten und sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" - Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

