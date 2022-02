Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gasflaschen-Detonation im Hochhaus

Neuss (ots)

Am späten Samstagnachmittag (05.02.), gegen 17:20 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einer Explosion in einem Hochhaus an der Görlitzer Straße in Neuss aus.

Bei Eintreffen der Kräfte bot sich ein Bild der Verwüstung. Auf dem gesamten Straßenzug waren Trümmerteile und Glassplitter verteilt, vor dem Haus geparkte PKW waren beschädigt.

Die betroffene Wohnung stand in Vollbrand. Die Flammen konnten durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam in der Wohnung im 13. Obergeschoss aufgrund eines unsachgemäßen Umgangs mit einem gasbetriebenen Werkzeug zu der Detonation.

Durch die Verpuffung wurden die beiden Wohnungsbewohner (78 und 79 Jahre alt) verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Anwohner der 13. und 14. Etage wurden evakuiert und bis zur Freigabe der Etagen in einem Betreuungsbus der Stadtwerke Neuss untergebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell