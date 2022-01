Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Silvester-Bilanz

Coesfeld (ots)

Für die Polizei im Kreis Coesfeld verlief der Jahreswechsel 2021 auf 2022 ohne besondere Vorkommnisse. An die 70 Einsätze fuhren die Beamten in der Silvesternacht. Im Vergleich zu vergangenen Jahren eine überschaubare Anzahl. In vielen Fällen riefen Bürger wegen Ruhestörungen an.

In einem Hausflur an der Gartenstraße in Coesfeld beschädigte ein 28-jähriger einen Tisch und eine Vase. In der Nähe der Adresse trafen die Polizisten auf den alkoholisierten Mann. Sie erteilten ihm einen Platzverweis. Kurz darauf war der 28-Jährige an einem Wortgefecht vor einer Gaststätte an der Letter Straße beteiligt. Dem erneuten Platzverweis kam er nicht nach, sodass der Mann den Rest der Nacht im Gewahrsam verbrachte.

In Olfen kam es zu Körperverletzungen an der Hafenstraße, Ecke Eckernkamp. Gegen 2.10 Uhr sollen mehrere Personen auf vier Olfener losgegangen sein. Drei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

