Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung in Rudelsburgstraße

Gera (ots)

Gera: Nachdem Zeugen am Samstagabend (08.01.2022) eine Personengruppe beobachtet, wie diese durch die Rudelsburgstraße zog und sich an dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte, informierte sie die Polizei. Unverzüglich rückten Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Die verantwortliche Personengruppe konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch eine eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Vor Ort stellte sich heraus, dass die bislang unbekannten Täter insgesamt 5 in der Rudelsburgstraße geparkten Fahrzeuge beschädigten. Es wurden Beschädigungen an den Außenspiegeln, der Fahrer- bzw. Beifahrertüren und den Scheibenwischern festgestellt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die handelten Personengruppe geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

