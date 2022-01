Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (05.01.2022) und Dienstag (11.01.2022) aus einem Wohnhaus an der Epplestraße zwei hochwertige Fahrräder erbeutet. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in den Keller des Mehrfamilienhauses und brachen die Tür zu einem Lattenverschlag auf. Sie stahlen zwei schwarze Mountainbikes der Marke Canyon, Modell Spectral AL 5.0 sowie der Marke Cube, Modell Acid, die einen Gesamtwert von zirka 2.800 Euro haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

