Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Jever

Jever (ots)

Schortens

Fahren unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagmorgen, gegen 06.09 Uhr, betrat einen 19jährige Frau die Geschäftsräume einer Bäckerei in Schortens und kaufte hier ein. Die Verkäuferin bemerkte eine Alkoholisierung bei der jungen Frau und sprach diese an, als sie das Geschäft verlassen hatte und sich in einen PKW setzte. Als sie dennoch losfuhr, wurde die Polizei des Kommissariats Jever verständigt. Am Wohnort der Frau, die auch Halterin des Fahrzeuges war, konnten sie durch eingesetzte Beamten angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Promillewert von 2,07. Daraufhin musste sie die Beamten zur Dienststelle begleiten und es wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Beschlagnahme des Führerscheines wurde noch ein Strafverfahren eingeleitet.

Schortens

Verkehrsunfall in Folge Trunkenheit im Straßenverkehr In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Plaggestraße. Gegen 02.45 Uhr kam der 21jährige Fahrer eines PKW Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Findling und im weiteren Verlauf mit zwei geparkten PKW. Der Findling wurde durch den Aufprall gegen einen Ampelmast gedrückt, welcher neben den drei Fahrzeugen ebenfalls beschädigt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei dem 19jährigen festgestellt. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Wert von 2,27 Promille. Eine Blutprobe musste entnommen werden und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzten 23.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schortens

Brand in einer Garage Am Abend des 01.07.2022 gegen 20.25 Uhr wurde ein Hausbewohner im Friedensheimer Weg durch einen Rauchmelder in einem Hauswirtschaftsraum auf eine Rauschentwicklung aufmerksam. Bei der Nachschau konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aus dem Werkstattbereich der angrenzenden Garage kam. Durch ein rückwärtiges Fenster konnte der Bewohner eine Brandentwicklung feststellen und verständigte die Rettungsleitstelle. Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Schortens, Accum, Sillenstede und Jever konnte das Feuer gelöscht werden. Teile der Garage / Werkstatt wurden durch das Feuer beschädigt, zu Personenschäden kam es jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell