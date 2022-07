POL-WHV: Sichergestellte Gegenstände - Rechtmäßige Eigentümer gesucht!

Varel (ots) - Varel Achtjähriger durch Hundebiss verletzt Am Freitag, gegen 15:45, entlief in der Bockhorner Straße in Varel ein Labrador-Schäferhund-Mischling von einem eingefriedeten Grundstück. Ein 15-jähriger Jugendlicher sowie ein achtjähriger Junge trafen nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf dem Gehweg auf das Tier. Das Kind wurde in der Folge von dem Hund in den Oberschenkel gebissen, ehe der Hund durch ...

