Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht ALDI-Parkplatz Schortens/Heidmühle

Schortens (ots)

Am Sonntag, 03.07.2022, zwischen 11:30 - 11:55 Uhr, kam es auf dem Aldi-Parkplatz in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken wurde ein Pkw Audi A6 Avant am Kotflügel vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Schortens unter 04461-9849330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell